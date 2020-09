A principios de septiembre, Tandil, creo su propio sistema de fases y no sigue las pautas político sanitaria generales que marca la gestión bonaerense. Kicillof y Costa presentaron un programa provincial que entrega fondos para cultura y turismo pero los tandilenses quedaron afuera.

“Todos los municipios accedieron y aceptaron las normativas. Desde el 15 de agosto todos tenían conocimiento de estos requisitos”, afirmó Costa a la radio local FM 104.1

La fecha señalada es anterior a la decisión de Tandil de abandonar las fases epidemiológicas bonaerenses por un sistema basado en los colores de un semaforo. Según Lunghi "no se puede manejar la pandemia a 375 kilómetros de distancia” y la Provincia argumenta que no quiere una situación de "anarquia" en cada uno de los 135 municipios.

“Acá no hay represalia, no hay castigo, no hay medidas arbitrarias. Al revés, arbitrario es cuando los fondos se distribuyen de una manera que no queda clara. Acá se estableció cuánto y cómo se repartía por escrito”, continuó el Ministro de Producción bonaerense.

Uno de los requisitos para adherirse es respetar el sistema de fases que dicta la Provincia. Tandil es el único distrito de los 135 que esta en una situación de rebeldía.