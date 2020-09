El intendente, Miguel Lunghi, explicó cómo son los lineamientos que seguirá su municipio para evaluar la situación epidemiológica local. El sistema se basa en los colores del semáforo para determinar la apertura o cierre de actividades. Mientras los gimnasios festejan su re apertura, la gestión bonaerense tildó la actitud de “irresponsable”.

Nuevo sistema de fases

El criterio se basa en los colores del semáforo. Con el color verde se abren actividades al 50% de capacidad, con el amarillo al 25% y con el rojo, solo quedan las esenciales.El jefe comunal afirmó que les "da mejor control, mejor planificación y mejor regulación de las fases",

“Se evalúa la cantidad de camas de terapia disponibles, cómo se encuentra lo tecnológico de esas camas, los médicos y las enfermeras de esta zona tan importante. También cuántas son las camas disponibles en los pisos o habitaciones de los tres establecimientos que tenemos. Qué cantidad de Covid activos se encuentran en forma aislada. Con todo esto, decidimos el color verde, donde trabajan todos con los protocolos aprobados hasta el 21 de agosto con la capacidad del 50 %", explicó Lunghi.

Según el jefe comunal la decisión fue consensuada con el sistema de salud, los directores del Hospital Santamarina, del Hospital de Niños, el Comité de Epidemiología y más de 100 instituciones de la ciudad. “Estábamos entrando en una anarquía donde abrían sin permiso. Con esto, tenemos el compromiso de cuidarnos, de protegernos, y hacer docencia ellos con la gente", argumentó.

La evaluación se hará semanalmente y "si el Comité advierte tener las camas ocupadas, menos camas libres en los pisos, si hay cansancio en enfermería o en los médicos, ellos dispondrán pasar a rojo”

Uno de los sectores beneficiados por esta nueva forma de medir la pandemia local fueron los gimnasio y natatorios que habían tenido que cerrar sus puertas tras el descenso a fase 4 pero se rebelaron y abrieron igual. El municipio los intimó por la desobediencia pero una semana después, tienen luz verde.

La Provincia consideró la decisión como “irresponsable” y “poco solidaria”

El intendente, Miguel Lunghi, reveló su comunicación con el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco y aseguró que "no fue una conversación muy afectuosa, no fue buena y no terminó bien".

La Ministra de Gobierno de la Provincia, Teresa García, manifestó su desacuerdo con la decisión de Miguel Lunghi a la que definió como “irresponsable” y “poco solidaria”.

“Tandil no es una ciudad amurallada, está en una región sanitaria con contagios comunitarios, es inentendible la decisión del Intendente, ha sido no sólo inconsulta sino absolutamente irresponsable cuando ve como se ha comportado el virus en la Provincia y en el país. Indica además la poca solidaridad con sus pares, independientemente del partido político porque este mismo efecto contagio se produce en otros distritos”, afirmó García.