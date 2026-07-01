La Secretaría de Transporte de la Nación, que dirige Mariano Plencovich, introdujo una modificación sustancial en el mecanismo de cálculo de la Tarifa Social del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), ya que a partir del 1° de julio de 2026, el descuento del 55% para los beneficiarios alcanzados se aplicará sobre tarifas de referencia definidas por el Estado nacional y no sobre los valores vigentes establecidos por las distintas jurisdicciones.

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Hasta la implementación de esta resolución 40/2026, el beneficio se calculaba sobre el valor del boleto vigente en cada jurisdicción. Este sistema provocaba que, ante cada aumento tarifario dispuesto por una provincia o un municipio, el aporte del Estado nacional se incrementara de manera automática para sostener la cobertura del 55%, a pesar de que la Nación ya no posee competencia para definir dichos cuadros tarifarios.

Con el nuevo criterio, si bien el descuento se mantiene, los futuros incrementos que decidan aplicar las provincias o municipios ya no implicarán un aumento automático del subsidio nacional.

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La medida no altera el beneficio para los usuarios en su entrada en vigencia, ya que las tarifas de referencia fueron fijadas con los valores vigentes al 30 de junio de 2026. No obstante, cualquier diferencia futura entre esas tarifas y los aumentos locales deberá ser absorbida por las jurisdicciones si deciden mantener un beneficio mayor.

La resolución también incluye a los usuarios de trenes que gozan del beneficio, aunque en este sector la decisión tiene un impacto menor debido a que los servicios urbanos de ferrocarril son de jurisdicción nacional.

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En un comunicado, el Gobierno explicó que esta medida responde a que “las actualizaciones tarifarias son definidas por cada provincia, municipio o autoridad competente en ejercicio de sus propias facultades, generando una dinámica heterogénea que impactaba automáticamente sobre el financiamiento nacional de la Tarifa Social Federal, sin que el Estado Nacional interviniera en esas decisiones”.

“El esquema establecido mediante la medida brinda mayor previsibilidad al financiamiento del beneficio, al evitar que las modificaciones tarifarias que dispongan las distintas jurisdicciones impacten automáticamente sobre los recursos nacionales destinados a la Tarifa Social Federal. Al mismo tiempo, preserva plenamente las facultades de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios para fijar sus cuadros tarifarios o establecer beneficios adicionales con financiamiento propio”, señaló.

De esta manera, la gestión busca reorientar los recursos nacionales, priorizando la asistencia directa a los usuarios por sobre las compensaciones a la oferta del sistema que predominaban anteriormente.

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