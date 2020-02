El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, la titular del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz y el presidente UNLP, Fernando Tauber, presentaron el plan Argentina contra el Hambre en La Plata. El lanzamiento se realizó en el Rectorado con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales y representantes de los municipios de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen y Punta Indio.

"No debe haber hambre en Argentina; está fuera de toda grieta; no se debate que todos tienen que comer bien porque si no comemos bien, no hay mejor educación ni mercado de trabajo", reflexionó Arroyo.

Arroyo detalló que la inyección a la economía local implicará la llegada de 120 millones de pesos a La Plata; 16 millones a Berisso; 12 millones a Ensenada; 2,3 millones a Magdalena; 4,6 millones a Brandsen y 1,3 millones a Punta Indio. En La Plata -explicó- se entregarán 3.200 tarjetas para 6.300 chicos; en Ensenada 2.400 para 4.800; en Magdalena, 460 para 800; en Brandsen, algo más de 3.100 para 5.600, en Punta Indio, 270 para 500 y en Berisso a 3247 personas

En este contexto, Berisso informó que su Operativo, que tendrá lugar en el Gimnasio Municipal, ubicado en 9 y 169 se realizará los días martes 18 y miércoles 19 de febrero desde las 7:00 hasta las 14:00 horas.

Con la puesta en marcha de la tarjeta en la región capital de la provincia, en febrero se habrá completado su implementación en el 70 por ciento del país y, en marzo, estarán funcionando 1.400.000 tarjetas.