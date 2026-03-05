El gobernador Axel Kicillof participó este jueves del cierre de las jornadas por el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, organizadas por el Ministerio de Mujeres y Diversidad junto a la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCBA) en la Sala Ginastera del Teatro Argentino.

En ese sentido, Kicillof afirmó: “Realizamos estas jornadas junto al Poder Judicial y el Legislativo para mostrar el trabajo inédito de coordinación y articulación que venimos llevando adelante en la Provincia: estamos construyendo una verdadera política de Estado en cuestión de género para que nadie pueda destruirla”. “En la provincia de Buenos Aires tenemos el orgullo de mantener en funcionamiento el único Ministerio de las Mujeres de todo el país: junto a los municipios y otras áreas de gobierno, diseñamos más de 300 acciones al respecto”, agregó.

En el cierre estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta de la SCBA, Hilda Kogan; el presidente del Colegio de Magistrados, Matías Rappazzo; y el intendente local, Julio Alak.

“El Gobierno nacional tiene una mirada absolutamente distinta negando estas desigualdades: cierra programas, desfinancia políticas y abandona a las mujeres con una actitud criminal”, remarcó el Gobernador y concluyó: “En estos momentos críticos, donde se muestran señales claras de descomposición social, la Provincia tiene el papel de mantener viva la antorcha de los derechos y la esperanza para demostrar que no vamos a dejar que nos gane el desánimo ni la tristeza”.

Por su parte, Magario subrayó: “Para ubicar la igualdad de género en el centro de la agenda, necesitamos modificar el modelo nacional actual. Hay dos proyectos posibles, uno que nos invisibiliza y otro, el de la Provincia, que se compromete y ejecuta políticas públicas de acompañamiento para las mujeres bonaerenses”.

La jornada consistió en mesas de debate en torno a distintos ejes: diálogos interpoderes del Estado provincial; medidas cautelares: afianzar la integralidad en el abordaje de la violencia por razones de género; e interseccionalidad: temática y dimensiones que convergen en las brechas de género y el acceso a la justicia.

Por su parte, Díaz resaltó: “Se aprobó una ley laboral que llaman de modernización, pero que en realidad nos atrasa cien años: el resultado es la precarización, el recorte de vacaciones y el desfinanciamiento previsional, medidas que van a profundizar las desigualdades y las brechas laborales para las mujeres”. “En la provincia de Buenos Aires hay otro camino: el de un Estado presente, cercano y que tiene como pilar la justicia social con igualdad de género”, agregó.

“A quienes nos quieren sumisas y sin proyectos propios, les decimos que no van a poder: las mujeres salimos al espacio público para quedarnos, para mejorar la democracia y conquistar más derechos, transformando la resistencia en hechos concretos, tal como nos enseñaron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo”, sostuvo la Ministra.

Además, se entregaron reconocimientos a Emilce Moler -sobreviviente de La Noche de los Lápices-; a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, recibido por Cristina Caamaño.