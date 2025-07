El fallecimiento de la exboxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras volvió a poner en el centro de la escena al ACV, una enfermedad que en Argentina afecta a más de 126 mil personas al año. Para entender qué es, cómo se detecta y qué herramientas existen hoy en la Provincia para abordarlo, entrevistamos al Dr. Rolando Cárdenas Sánchez, neurocirujano y director de ACV Vida, una fundación próxima a cumplir 14 años. En una entrevista exclusiva con LANOTICIA1.COM, el profesional destacó el funcionamiento de una app con botón de emergencia para detectar síntomas y geolocalizar centros de salud cercanos en territorio bonaerense.

¿Qué es un ACV?

El accidente cerebrovascular ocurre cuando una arteria del cerebro se tapa o se rompe. Puede ser isquémico, que es el más frecuente, donde se tapa una arteria; o hemorrágico, donde una arteria se rompe y sangra dentro del cerebro. Ambos son una emergencia médica.

¿Cuáles son los principales síntomas?

El síntoma principal del ACV es súbito, aparece de pronto y puede afectar la movilidad, el habla o la visión. Una sonrisa asimétrica, una dificultad para levantar los brazos o un trastorno para hablar. Tres cosas sencillas que uno puede detectar fácilmente en la persona que tiene enfrente. Si se detecta una de esas tres cosas, se debe activar el servicio de emergencias.

¿Qué hay que hacer frente a esos síntomas?

Llamar al sistema de emergencias. En la Ciudad es el 107, en Provincia es el 911. O ir directamente al centro de salud más cercano. Es preferible equivocarse y pedir ayuda a quedarse en casa cuando hay síntomas de ACV.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

La hipertensión arterial juega un papel importante como factor de riesgo en el ACV. También diabetes, colesterol alto, sedentarismo, estrés y tabaquismo. Además, antecedentes familiares. Hay muchos factores que podemos modificar para prevenir el ACV: alimentación, ejercicio, evitar el alcohol y el tabaco.

¿Qué puede decirnos sobre el caso de Locomotora Oliveras?

Fue un accidente cerebrovascular isquémico, el más frecuente. El hecho de que haya sido joven nos tiene que alertar: el ACV ya no es una enfermedad exclusiva de los adultos mayores. Hay una frase que usamos mucho: “Tiempo perdido es cerebro perdido.” Cada minuto que pasa sin tratamiento se pierden millones de neuronas. Y lo que no se pierde, se daña. Por eso es clave llegar a tiempo a un centro de salud que esté preparado.

¿Qué trabajo realizan desde la Fundación ACV Vida?

Desde hace 14 años venimos haciendo prevención y concientización en todo el país. Damos charlas, capacitaciones, campañas, intervenciones artísticas. Y también asistencia a pacientes y familiares. En la Provincia de Buenos Aires venimos trabajando muy fuerte, sobre todo en municipios como Vicente López, donde hace dos años inauguramos un mural enorme que dice “Tiempo perdido es cerebro perdido” y está justo frente al Hospital Houssay.

¿Qué es el botón de emergencia que mencionan?

Es una app gratuita que ayuda a reconocer los síntomas de ACV, permite llamar a emergencias desde el celular y geolocaliza el centro de salud más cercano. Funciona en toda la Provincia de Buenos Aires y en varias provincias más. Buscala como “Botón de Emergencia ACV”. La Provincia fue una de las primeras en implementar la herramienta y ya la hemos presentado en municipios del interior y del conurbano. La app gratuita 'ACV Vida' tiene un botón de emergencia que ayuda a pedir ayuda y muestra el centro de salud más cercano.

¿Qué recomendaciones tiene para quienes viven en zonas rurales de la Provincia?

Tenemos el celular en nuestras manos, que es una herramienta fabulosa si se usa bien. Imagínese que alguien está en la profundidad de la provincia de Buenos Aires, en el campo, y sufre un ACV. Si no hay un hospital cercano, debe agarrar el coche y llevarlo directamente a un hospital de mayor complejidad, no a una salita que no pueda resolver la emergencia. No hay que perder tiempo en centros que no están preparados.

¿Cómo es la situación en la Provincia respecto al acceso a la atención?

En la Provincia de Buenos Aires, muchas personas sufren ACV y no llegan a tiempo a un centro adecuado. Por eso la prevención, la información y herramientas como la app son claves para salvar vidas.

¿Qué harán por el aniversario de la Fundación?

Vamos a festejar nuestros 14 años este domingo 3 de agosto, de 11.00 a 17.00, con una gran kermesse en el Club Manuel Belgrano, en Crisólogo Larralde 5255, CABA. Habrá juegos, feria de artesanos, premios, comida, música, karaoke. Todo lo recaudado será destinado a seguir trabajando por la prevención del ACV. La entrada es libre y gratuita, y se suspende por lluvia.