El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este lunes en San Nicolás de la cena de inauguración de la 20° edición de Expoagro, la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto de la región. El evento se realizó en el Hotel Colonial y reunió a productores, empresarios del sector y entidades financieras en la antesala de la apertura formal de la exposición.

Desde el primer día nos dedicamos a generar políticas públicas para fortalecer el interior bonaerense y agregar valor en un sector tan competitivo como el agropecuario.



Durante su paso por la muestra, el mandatario bonaerense dejó varias definiciones que combinaron anuncios para el sector productivo, críticas al rumbo económico del gobierno nacional y también algunas imágenes de peso político, como el saludo que mantuvo con el expresidente Mauricio Macri en la previa del encuentro.

Acompañado por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Seguridad, Javier Alonso; además del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, Kicillof remarcó la importancia del agro para la economía bonaerense.

“ Hemos venido a dialogar y a escuchar las inquietudes de todos los actores que forman parte de una provincia de Buenos Aires que es líder en la producción de los cinco cultivos más importantes”, expresó el Gobernador. “Nuestro Gobierno impulsa políticas para acompañar al sector desde el primer momento y continúa haciéndolo en estos momentos tan complejos: se trata de promover el trabajo y de facilitar a quienes producen el acceso a maquinaria y mejor tecnología”, agregó.

En ese marco, destacó el rol del Banco Provincia como herramienta de financiamiento para el sector. Durante Expoagro, la banca pública contará con un stand donde ofrecerá distintas líneas de crédito destinadas a la adquisición de bienes de capital y maquinaria agrícola.

Entre ellas se encuentra la línea MAGRIBA, orientada a inversiones para reducir la huella de carbono, y la plataforma PROCAMPO DIGITAL, que permitirá realizar operaciones en dólares con beneficios para los primeros clientes.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agrario también tendrá presencia en la muestra con un espacio propio donde se desarrollarán charlas informativas sobre políticas públicas para el sector, además de la difusión de productos regionales y del calendario de fiestas productivas de la Provincia.

En paralelo, durante la cena de expositores Kicillof dejó definiciones políticas al cuestionar el rumbo económico del Gobierno nacional. En ese contexto, sostuvo que “el libre mercado y el liberalismo pasaron de moda en el mundo”, al referirse al escenario económico internacional y a los acuerdos comerciales impulsados por la administración de Javier Milei.

La visita del Gobernador dejó además una postal política particular: durante la cena compartió mesa con el expresidente Mauricio Macri, con quien se saludó formalmente en la previa del encuentro. La imagen se dio en medio de un evento que reunió a dirigentes políticos, empresarios y referentes del sector agroindustrial de todo el país.