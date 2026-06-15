Desde este lunes 15 de junio rige un nuevo aumento en el boleto de los colectivos nacionales que circulan por el AMBA. La medida corresponde al segundo tramo de actualización tarifaria dispuesto por la Secretaría de Transporte y representa un incremento del 2% respecto de los valores vigentes hasta ahora.

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La suba alcanza a unas 100 líneas de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos municipios del conurbano bonaerense.

Además, el esquema prevé una nueva actualización en julio para completar una suba acumulada del 6% en el trimestre.

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Cómo quedan las tarifas de colectivos

Con la tarjeta SUBE registrada, los nuevos valores son los siguientes:

0 a 3 kilómetros: $728,28

$728,28 3 a 6 kilómetros: $811,74

$811,74 6 a 12 kilómetros: $874,69

$874,69 12 a 27 kilómetros: $937,60

$937,60 Más de 27 kilómetros: $971,79

Para quienes utilicen una tarjeta SUBE sin registrar, las tarifas pueden duplicarse y oscilar entre los $1.456 y los $2.455, según la distancia recorrida.

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Qué líneas están alcanzadas por el aumento

El incremento se aplica en las líneas nacionales 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Qué pasa con los trenes

En el caso de los trenes metropolitanos, las tarifas se actualizarán nuevamente el próximo 1° de julio. Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur tendrán un incremento del 12,9%.

Desde esa fecha, el boleto mínimo pasará de $350 a $380 para los usuarios con SUBE registrada.

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Las nuevas tarifas serán:

Primera sección: $380

$380 Segunda sección (12 a 24 km): $530

$530 Tercera sección (más de 24 km): $660

Quienes compren el pasaje en efectivo en ventanilla deberán abonar una tarifa plana de $1.400.

También aumentarán los colectivos de Provincia y Ciudad

A partir del 1° de julio también subirán los boletos de las líneas que dependen de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires.

Según lo previsto, el boleto mínimo pasará a costar $1.059,28 en las líneas bonaerenses y $820,60 en las porteñas.

La actualización de las tarifas responde al mecanismo de ajuste automático que aplican los gobiernos nacional, bonaerense y porteño para el transporte público. El esquema toma como referencia el último dato de inflación disponible y le suma dos puntos porcentuales adicionales.

En este caso, los incrementos de julio se calcularon sobre la inflación de mayo, que fue del 2,1% a nivel nacional y del 2,3% en el Gran Buenos Aires, según los datos oficiales.

Los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan un alza de 60,98% en la Provincia de Buenos Aires y de 38,15% en la Ciudad de Buenos Aires en lo que va del año, porcentajes que se ubican por encima de la inflación acumulada en el mismo período.