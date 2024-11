El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, sostuvo que “Cristina es muy inteligente y creo que nunca va a poner en riesgo al peronismo" a la vez que la postuló para las elecciones 2025.

“Va a tratar de hacer las cosas de la mejor forma y de no ser así yo ya se donde tengo que estar parado”, refirió el jefe comunal. ”Cristina podría ser nuestra candidata a legisladora nacional, tranquilamente", dijo.

Y continuó, respecto a las internas actuales en el espacio: "Yo no estoy en contra de Cristina, le agradezco los 12 años de Néstor y Cristina, soy peronista, son kirchnerista reconozco todo lo que hizo el kirchnerismo por este país pero cuando Axel habló de una nueva canción tiene que ver con esto, si yo me perpetuo en el poder no crece nadie”. “El método anterior no sirvió, no alcanzó y hoy nosotros estamos pidiendo otras cosas”, agregó.

En cuanto al rol del gobernador, Cagliardi aseguró que “el peronismo de la provincia de Buenos Aires está muy esperanzado en nuestro gobernador". "Axel está haciendo un trabajo titánico y es maravilloso el trabajo de contención que está haciendo con todos nosotros, muchos le estamos pidiendo que se ponga al frente, yo se lo dije el 17 de octubre, es la esperanza del pueblo argentino y eso lo tenemos que entender todos los peronistas, lo está entendiendo la gente que se está enamorando de este gobernador”, confió. “Kicillof es el mejor y único candidato a presidente que tiene el peronismo”, remató en declaraciones al streaming Uno tres cinco.

En otro orden, el intendente de Berisso se refirió a una eventual reforma electoral. “En la provincia de Buenos Aires nos tenemos que separar, adelantar la elección con la boleta tradicional de papel y después veremos lo que pasa en nación”, dijo.

“Hoy, como estamos, yo creo que hay que eliminar las PASO, estoy convencido”, señaló.

Además, en relación a las reelecciones indefinidas: "Esa ley es inconstitucional, es lo primero que tenemos que plantear”. “Yo hice un trabajo para presentarlo en en la Corte directamente, lo está analizando el asesor general de gobierno o sino iremos por la vía legislativa a ver que es lo que pasa”, indicó.