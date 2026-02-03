Después de más de una década sin nombramientos, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires concretó la designación de 70 nuevos escribanos y escribanas como titulares de Registros Notariales. La medida se da en el marco del XXX Concurso para la Provisión de Titularidades y busca subsanar una deuda histórica en el sistema notarial bonaerense.

Ads

El acto de firma de la resolución estuvo encabezado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia, Guillermo Longhi. Desde la cartera provincial destacaron que el último proceso concursal se había iniciado en 2012 y finalizado administrativamente en 2015, sin que desde entonces se avanzara en nuevas designaciones, lo que generó un importante número de vacantes que afectaba la atención ciudadana.

Distribución territorial

Los 70 nuevos notarios fueron asignados con un criterio de cobertura territorial equilibrada, atendiendo demandas en municipios tanto del Conurbano como del interior. Entre los distritos beneficiados se encuentran:

Ads

Conurbano y Gran La Plata : La Plata, La Matanza, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Tigre, Vicente López, Almirante Brown, Berazategui, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón y San Isidro.

: La Plata, La Matanza, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Tigre, Vicente López, Almirante Brown, Berazategui, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón y San Isidro. Interior: Bahía Blanca, General Pueyrredón (Mar del Plata), Olavarría, Tandil, Dolores, Lobos, Necochea, Pinamar, Tres Arroyos, Tornquist y Patagones.

Desde el Ministerio de Justicia subrayaron que esta decisión apunta a "democratizar la función notarial", fortalecer la seguridad jurídica y garantizar la cercanía de los servicios esenciales vinculados a la escritura pública. Además, confirmaron que, tras finalizar este proceso, se iniciará de manera inmediata un nuevo concurso para regularizar definitivamente la situación de los registros restantes.

Foto https://depositphotos.com/

Ads