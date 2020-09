La semana pasada la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, quedó en el ojo de la tormenta. En medio de la siutación desatada por la toma de tierras en varios puntos del país y las dificultades para la compra de dólares para ahorro, trascendió un video de la pasada campaña presidencial cuando Bielsa daba charlas entre militantes para convencerlos de votar por el kirchnerismo, a pesar de admitir que “robamos” durante los gobiernos K en el país.

"A Cristina la quiero porque ha hecho mucho por los que menos tienen, pero voy a ser sincera: me duele tener que explicar por qué robamos", comienza diciendo la mujer ante un grupo de personas. "Me duele tener que explicar por qué robamos, muchachos, robamos, perdónenme que lo diga así, robamos y no hay que robar en la política. La plata del pueblo no se toca", se sinceró Bielsa en un encuentro durante la campaña que se viralizó recién en los últimos días.

Tras el escándalo y los cortocircuitos internos, las represalias no tardaron en llegar. Si bien por ahora María Eugenia Bielsa por ahora no será removida de su cargo, el Gobierno nacional hizo un fuerte recorte en la cartara que conduce. En ese sentido, Alberto Fernández oficializó este lunes el traspaso del área encargada de la urbanización de los barrios populares del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat al Ministerio de Desarrollo Social, que gestiona Daniel Arroyo.

Legislación y Avisos Oficiales by LaNoticia1.com on Scribd

A través del decreto 777/2020, que lleva la firma del presidente, se modificaron dos artículos de la Ley de Ministerios lo que permitió el traspaso de los programas de integración socio urbanos de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). El primer artículo modificado corresponde al 23 bis del Título V de la Ley N°22.520, donde se dejó asentado que ese tema ahora "compete a la cartera conducida por Daniel Arroyo".

Con esta decisión, se le quitó la competencia a la cartera dirigida por María Eugenia Bielsa, que continuará abocada a "la formulación, desarrollo y coordinación de políticas de regularización de suelo, mejoramiento y construcción de viviendas e integración urbana, destinadas a los sectores populares con excepción de los Barrios Populares identificados en el RENABAP". Hace algunos días, Bielsa también sufrió la pérdida de la oficina que recauda impuestos a través del llamado "dólar ahorro".