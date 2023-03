El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, defendió la actual gestión del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia y pidió no hacer "de la salud de nuestro pueblo, una rencilla política en el contexto electoral, porque me parece que es irresponsable".

Tras la baja del convenio con IOMA del municipio de San Nicolás, Kreplak destacó que "es una obra social muy importante, tiene más de 2,2 millones de afiliados y cumple con atención para todos ellos", en conferencia de prensa luego de la Apertura de sesiones encabezada por el gobernador Axel Kicillof.

Además defendió las mejores realizadas. "Nosotros teníamos antes una demora para la adquisición de medicamentos oncológicos, que era altísima, se redujo en un 90% el tiempo de las demoras, especialmente porque digitalizamos los procesos, se cortaron las auditorías negativas". Y agregó: "Teníamos un resultado económico cuando asumimos la gestión, que era por primera vez deficitario. Eso tenía que ver también con el ajuste en los salarios, como los ingresos a IOMA viene del porcentaje de retenciones a los trabajadores, la caída del salario había producido el desfinanciamiento de la obra social".

"Hoy se recuperó la obra social, está saneada económicamente y redujimos el plazo de pago a los prestadores médicos a 30 días casi no hay ninguna obra social ni prepaga que haga los pagos en 30 días", destacó.

Respecto a lo sucedido en San Nicolás, aunque no es el único municipio que dio de baja el convenio en el último tiempo, dijo que ello "no lo hacen los trabajadores y eso es preocupante". "Estuvimos hablando con todos los sindicatos esta mañana, y todas la defienden, no son los trabajadores, que son los reales usuarios de la red social, los que se quejan, sino los que parecen tener una mirada política", lamentó.

"Digo un solo punto que me preocupa mucho: si en un distrito, en este caso el de San Nicolás, deciden sacarle la obra social a la población y la gente tiene una enfermedad crónica, se queda sin cobertura de Seguridad Social. Y después supongamos que le den la libertad de pasarlo a una prepaga o una obra social, sabemos las preexistencias. Es muy poco probable que otra obra social o prepaga asuma empezar con un cáncer, un niño con diabetes, porque el costo que tienen es muy alto", alertó.

Y remarcó el caracter solidario de IOMA. "El conjunto de trabajadores ayudan a financiar los sueldos más bajos en este municipio en particular que hacen aportes muy bajos. Me preocupa seriamente que estén por intentar tener una rencilla política y escalarlo a medios nacionales estén perjudicando la salud además", dijo.

"Yo pido con mucha seriedad. Si hay un problema de salud, cosa que nunca manifestó el intendente (Manuel Passaglia) y el secretario de salud del distrito de San Nicolás, que nos lo hablen, nos sentamos a trabajar, lo que parece problema que no hagamos de la salud de nuestro pueblo, una rencilla política en el contexto electoral, porque me parece que es irresponsable", sentenció.

Hospital de niños: "no hay vaciamiento"

Por otra parte se refirió a las denuncias de "vaciamiento" en el Hospital de niño de la ciudad de La Plata y negó que se trate de ello, al justificar que es "una situación muy compleja se viene dando en materia de profesionales de la salud en todo el Mundo y en todo el país también, especialmente vinculado al sector de la pediatría".

"Eso se ve así en todo el país, no es un vaciamiento, sino que muchos profesionales que antes elegían con muchísimo énfasis formarse y quedarse a trabajar en un hospital con tremenda trayectoria como el Sor María Ludovica, hoy lo hacen en menor cantidad. Esto, insisto, se está viendo en todos los lugares de este país e incluso del mundo también", explicó.