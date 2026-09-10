Tras conocerse la inflación de agosto, el gobierno celebró el dato, el más bajo en 14 meses
El IPC arrojó un 1,7%. Después de más de un año, el Gobierno nacional festejó por la caída más importante de la inflación desde junio de 2025.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) anunció la cifra de inflación del mes de agosto y confirmó que fue la más baja de los últimos 14 meses.
El aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) fue de 1,7%. La variación interanual del índice fue de 33,5% y el acumulado del año es 21,3.
Ante esto, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, festejaron el número en sus redes sociales a poco más de un año de las próximas elecciones.
“La inflación de agosto fue la más baja en 14 meses”, publicó el ministro, y agregó datos relevantes como que fue el mes de agosto con menor subida desde 2017.
Qué más dice el informe con los datos de la inflación de agosto
El IPC Núcleo avanzó 1,8% vinculado a la suba en los alquileres de la vivienda y servicios culturales. Los principales aumentos se dieron en los precios Regulados (+2,2%) por las subas en las tarifas de electricidad, gas, transporte público y gastos de prepagas. En tanto que los Estacionales (-0,9%) descendieron por la baja en los paquetes turísticos y prendas de vestir.
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+2,8%), tras ella se ubicó Educación (+2,5%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Recreación y cultura que no tuvo variaciones y Prendas de vestir y calzado (-0,6%).
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