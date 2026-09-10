El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) anunció la cifra de inflación del mes de agosto y confirmó que fue la más baja de los últimos 14 meses.

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El aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) fue de 1,7%. La variación interanual del índice fue de 33,5% y el acumulado del año es 21,3.

Ante esto, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, festejaron el número en sus redes sociales a poco más de un año de las próximas elecciones.

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“La inflación de agosto fue la más baja en 14 meses”, publicó el ministro, y agregó datos relevantes como que fue el mes de agosto con menor subida desde 2017.

LA INFLACIÓN DE AGOSTO FUE LA MÁS BAJA EN 14 MESES



✅ El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación de 1,7% mensual en agosto, la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017. La variación interanual del… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 10, 2026

Qué más dice el informe con los datos de la inflación de agosto

El IPC Núcleo avanzó 1,8% vinculado a la suba en los alquileres de la vivienda y servicios culturales. Los principales aumentos se dieron en los precios Regulados (+2,2%) por las subas en las tarifas de electricidad, gas, transporte público y gastos de prepagas. En tanto que los Estacionales (-0,9%) descendieron por la baja en los paquetes turísticos y prendas de vestir.

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La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+2,8%), tras ella se ubicó Educación (+2,5%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Recreación y cultura que no tuvo variaciones y Prendas de vestir y calzado (-0,6%).

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,7% en agosto de 2026 con respecto a julio y 33,5% interanual. Acumularon un alza de 21,3% en los primeros ocho meses del año. https://t.co/db4m3el7SM pic.twitter.com/oPUT6zJf4P — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2026