De cara a las elecciones de octubre, pero sin perder de vista las de septiembre en territorio bonaerense, Javier Milei intentará este lunes relanzar la campaña libertaria en la Provincia. En este sentido, desembarcará en Junín para llevar adelante un acto que la semana pasada debió suspenderse por mal clima.

Ads

El evento será en el Teatro San Carlos a las 17.30 y mantendrá las mismas características que el previsto originalmente: El Jefe de Estado presentará a los 20 candidatos a diputados nacionales de Buenos Aires.

Estarán presentes el Diputado José Luis Espert, la ex actriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la ex funcionaria Gladys Humenuk y el armador libertario en PBA, Sebastián Pareja, entre otros.

Ads

La ceremonia estará marcada por el escándalo de lo audios de las coimas que la semana pasada sacudió el tablero político, y en el que quedó involucrado el círculo más íntimo del Presidente, incluyendo a su hermana. Si bien el Gobierno actuó rápido para eyectar a Diego Spagnuolo, autor de las grabaciones, se quedó sin argumentos para contrarrestar las graves afirmaciones de corrupción que allí se esgrimieron.

Puede interesarte

Ads