La Cámara de Diputados dio media sanción al denominado "Súper RIGI", un régimen especial destinado a incentivar inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años. Desde la oposición, la diputada nacional de Unión por la Patria, Marina Dorotea Salzmann, rechazó la iniciativa y aseguró que "es un pedido específico de algunas empresas".

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En diálogo con Radio Provincia, la legisladora sostuvo que el proyecto amplía las ventajas ya contempladas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado el año pasado.

"Es un proyecto que se supone viene a generar incentivos a inversiones mayores a los 1.000 millones de dólares, a diferencia del RIGI que tenía que ver con inversiones de menores montos", explicó.

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Según Salzmann, el hecho de que el nuevo esquema otorgue beneficios aún mayores genera sospechas sobre su origen. "A mí me da a sospechar que el Súper RIGI es un pedido específico de algunas empresas que consideraron que no eran suficientes los beneficios del RIGI y necesitaban más concesiones", afirmó.

Entre los puntos cuestionados, señaló que las empresas alcanzadas pagarían solo el 10% de las contribuciones patronales destinadas a la seguridad social y una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, cuando el régimen general es del 35% y el RIGI vigente contempla el 25%.

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También criticó que el proyecto establezca un tope del 0,5% para el impuesto sobre los Ingresos Brutos, al considerar que afecta la capacidad de recaudación de las provincias. "Hay una división injusta entre ganadores y perdedores", sostuvo.

La diputada aclaró que el bloque de Unión por la Patria no rechaza los incentivos para atraer grandes inversiones, aunque cuestionó la duración del régimen. "Acá se generan cheques en blanco por 30 años. Se podría establecer un esquema más corto porque las condiciones geopolíticas y climáticas pueden cambiar, pero ya se genera algo muy estático que no se puede modificar", advirtió.

Además, expresó reparos por la posibilidad de que las empresas recurran a tribunales internacionales para resolver conflictos, lo que, según dijo, implica resignar soberanía jurídica.

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Por último, contrapuso el tratamiento del proyecto con la situación de las pequeñas y medianas empresas. "Estamos recibiendo en el Congreso a muchos sectores de la industria argentina que están pidiendo medidas de alivio fiscal porque hay una situación crítica. Cerraron 26 mil pymes desde que gobierna Milei y para ellas no hay nada", concluyó.