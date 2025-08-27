El gobernador Axel Kicillof llevará adelante este miércoles una intensa agenda en la Provincia de Buenos Aires, centrada en salud, formación política y producción, en distintos municipios.

Ads

A las 15.30, se espera que Kicillof visite Pilar, donde junto al intendente Federico Achával y el ministro de Salud Nicolás Kreplak encabezará un encuentro con referentes sanitarios bajo el lema: "La Fuerza de la Salud". Allí se abordarán estrategias y experiencias locales para fortalecer el sistema sanitario provincial.

Más tarde, a las 18.00, el gobernador se trasladará a La Plata acompañado del intendente Julio Alak y Jorge Tatiana, para mantener un diálogo con jóvenes en el marco del Curso de Formación Política 2025, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y acercar a las nuevas generaciones a la política.

Ads

Paralelamente, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, recorrerá un frigorífico en 25 de Mayo, visitará la sala de desposte y mantendrá reuniones con el intendente Gustavo Cocconi y productores de Tapalqué, reforzando las políticas de desarrollo agrario y producción local.

La agenda de Kicillof se desarrolla tras las recientes críticas de Máximo Kirchner, quien reavivó la interna peronista al cuestionar la distribución de recursos entre municipios. A pocos días de las elecciones, el gobernador busca mostrar trabajo concreto y gestión territorial en distintos puntos de la Provincia.

Ads