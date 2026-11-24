El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires intervino ante las peligrosas maniobras de público conocimiento que realizó Lara Magalí Rapallo en la zona de “La Olla”, en el balneario “La Frontera” de Pinamar, y dispuso su inhabilitación preventiva para conducir "por poner en riesgo la seguridad propia y la de los presentes".

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La joven de 20 años es oriunda de Pilar, conocida como “Naotzumi” por sus transmisiones en plataformas digitales. Tiene miles de seguidores en las redes sociales.

Rapallo conducía una camioneta RAM 1500 Laramie de color rosa con cuatro personas que iban paradas a los costados del vehículo. En la grabación se observa cómo el vehículo hace trompos y piruetas sobre la arena. La difusión de las imágenes motivó la intervención de la SubDDI de Villa Gesell y de la Policía Comunal Primera de Pinamar.

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Imprudencia en Pinamar en una camioneta RAM rosa

Ante la gravedad de las maniobras y el peligro generado para ella misma, quienes iban a bordo del rodado y el resto de los presentes en el balneario, se labró el acta correspondiente por infringir la Ley de Tránsito 13.927 y la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la suspensión preventiva de la licencia de conducir de la joven hasta 2099.

La investigación por las maniobras en Pinamar permitió localizar la camioneta en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo. Los efectivos secuestraron el rodado y la causa fue caratulada como una infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que contempla las conductas de conducción temeraria que generan peligro para la vida o la integridad física de otras personas.

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