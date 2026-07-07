El Gobierno nacional adjudicó este martes 20 proyectos de almacenamiento de energía eléctrica con baterías de litio por una inversión estimada de US$ 700 millones, entre los que aparece Aluar, la empresa del grupo Madanes Quintanilla, propietarios también de FATE, la histórica fábrica de neumáticos ubicada en San Fernando que anunció el cierre de su planta y el despido de cientos de trabajadores.

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La adjudicación se realizó a través de la Resolución N° 155/2026 de la Secretaría de Energía y contempla una potencia total de 700,5 MW distribuidos en siete regiones del país, con el objetivo de reforzar el sistema eléctrico y reducir los cortes de luz durante los momentos de mayor consumo.

Entre las empresas seleccionadas figuran Genneia, que obtuvo la mayor cantidad de proyectos; la sanjuanina DQD Energy; 360 Energy Solar; Aluar, perteneciente al grupo empresario de los Madanes Quintanilla; e Intermepro.

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En el caso de Aluar, según informó Clarín, la compañía fue seleccionada para desarrollar uno de los proyectos de almacenamiento energético. La firma es conocida principalmente por su producción de aluminio, aunque también tiene participación en el sector energético y es dueña de FATE, una de las principales fabricantes de neumáticos del país.

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La noticia se conoce en medio de la crisis que atraviesa FATE en su planta de San Fernando, donde la empresa comunicó el cierre de sus operaciones y avanzó con un proceso de desvinculación de trabajadores.

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La compañía argumentó que la situación responde a la caída de la producción, la baja en la demanda interna, el aumento de costos y las dificultades que atraviesa el mercado de neumáticos.

El conflicto generó preocupación entre los trabajadores y el gremio del sector, que reclamaron medidas para sostener los puestos laborales y cuestionaron la decisión empresarial.

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Los proyectos adjudicados permitirán almacenar energía generada en momentos de menor demanda para utilizarla cuando el consumo aumenta. De esta manera, el Gobierno busca reducir la necesidad de utilizar fuentes de generación más costosas y mejorar la estabilidad del sistema eléctrico.

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Las obras estarán distribuidas en la Provincia de Buenos Aires, el NOA, NEA, Litoral y la región Pampeana, con una capacidad total que permitirá sumar reservas al sistema energético nacional.

Según explicó la Secretaría de Energía, el almacenamiento con baterías permitirá responder rápidamente ante cambios en la demanda, aportar mayor flexibilidad y disminuir el riesgo de cortes de suministro.

La licitación había recibido 235 ofertas de 37 empresas y, tras la evaluación técnica y económica realizada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), finalmente quedaron seleccionadas cinco compañías para llevar adelante los proyectos.