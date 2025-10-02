En plena campaña electoral y a menos de un mes de las elecciones legislativas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará este jueves el cierre de la Asamblea Anual de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que reúne a más de 500 intendentes de todo el país.

El acto se realizará pasado el mediodía en la sede de la FAM, en Capital Federal, y estará conducido por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien preside el organismo que agrupa a los jefes comunales mediante la asociación voluntaria. Allí, Kicillof buscará reforzar su respaldo a los intendentes, que tienen un rol clave en la campaña provincial.

La aparición pública del mandatario bonaerense se da en un contexto de fuerte actividad política. Este miércoles, Kicillof visitó a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por el caso Vialidad. Fue el primer encuentro entre ambos desde que la exmandataria se encuentra en esa condición judicial.

Según trascendió, la reunión se extendió por más de una hora y giró en torno a la situación del peronismo, la coyuntura económica y el escenario electoral de octubre. “Fue un buen encuentro. Hablaron de la situación nacional, internacional y de seguir sumando fuerzas para las elecciones”, aseguró una fuente cercana al gobernador a C5N.

La última vez que Cristina Kirchner y Kicillof habían coincidido en público fue en diciembre de 2024, en un acto del peronismo en Moreno, donde también participaron Sergio Massa y Máximo Kirchner.

La FAM, que preside Espinoza, se consolidó como un espacio de articulación de intendentes de distintas provincias, aunque con fuerte predominio de los bonaerenses. En ese marco, la participación de Kicillof apunta a reforzar la unidad del oficialismo de cara a los comicios legislativos.