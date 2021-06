El dirigente lomense Guillermo Viñuales anunció en sus redes sociales que se va del oficialismo de Lomas de Zamora, encarnado en la figura del intendente Martín Insaurralde. "Decidí renunciar a mi banca en el Concejo Deliberante porque ya no pertenezco al Frente de Todos", informó.

"Las bancas no son de las personas, sino de los partidos. Fui elegido como tercer Concejal en la lista de Martín Insaurralde, pero ya no formo parte de su gabinete ni de ese espacio. No avalo quienes van saltando de banca en banca y espero sentar un precedente para otros dirigentes", dijo.

El dirigente avanzará en el armado del espacio político vecinalista Unidos por Lomas, pero a su vez actuando dentro de Cambiemos en el sector denominado “Hacemos" patrocinado por el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, junto a los lanusense Néstor Grindetti y Diego Kravetz.

Cabe recordar que Viñuales ya había sido noticia hace pocos días cuando sorprendió al mostrarse con la titular del PRO, Patricia Bullrich. Tras su visita al municipio, la exfuncionaria nacional publicó un tuit en el que le daba la "bienvenida" al lomense sin aclarar a dónde específicamente.