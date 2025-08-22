La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Nicolás confirmó que el paro que iniciaron los trabajadores de las 50 contratistas de Ternium seguirá este viernes y se mantendrá por tiempo indeterminado. La medida se originó porque los operarios llevan un año sin aumentos y aseguran que sus sueldos ya están por debajo de la línea de pobreza.

En este contexto, las partes fueron citadas a una audiencia este viernes a las 11.30 en la sede de La Plata del Ministerio de Trabajo bonaerense, con el objetivo de abrir un canal de negociación y tratar de destrabar el conflicto salarial.

El secretario general de la seccional, Naldo Brunelli, confirmó que mantuvo conversaciones con el presidente ejecutivo de Ternium Argentina, Martín Berardi, pero sin avances. “No está en posición de acordar un aumento que va entre 38 y 53 %. Y no va a discutir por un paro por tiempo indeterminado. El paro no se puede levantar. Punto. Continúa”, sostuvo en declaraciones citadas por Diario El Norte.

Desde la UOM cuestionan que la empresa del Grupo Techint intente desligarse del conflicto, proponiendo que cada contratista negocie de manera individual. Con esta medida, el gremio ratifica su plan de lucha progresivo en busca de una recomposición salarial y de mejores condiciones laborales para los empleados tercerizados en la planta de San Nicolás.

