La Región Sanitaria II realizó 11 traslados aéreos durante este último año y lleva 29 en total desde el 2020 cuando se restableció el uso de la flota que estuvo paralizada entre 2017 y 2019, dejando a la Provincia sin disponibilidad propia de ninguna aeronave para este tipo de operativos. Cabe detallar que al inicio de la gestión de Axel Kicillof se recuperaron las aeronaves para garantizar atención oportuna.

El objetivo es jerarquizar el área de derivaciones críticas y dotar al sistema de salud de una red formada entre hospitales de alta complejidad gestionados a través del Sistema de Emergencia Provincial. De los 11 traslados realizados durante este último año, la mayoría fueron solicitudes de derivación de pacientes recién nacidos, prematuros, con cardiopatías congénitas o politraumatizados con requerimiento de atención de alta complejidad.

“Durante estos tres años y medio, porque nosotros tenemos contado hasta aproximadamente mitad de este año, en toda la provincia, incluyendo nuestra región sanitaria, tenemos 304 vuelos sanitarios”, explicó el director regional, Pedro Hernández, en diálogo con LaNoticia1.com .

Y detalló que “el traslado puede ser, depende de las características del paciente, aéreo, como es en estos casos, que nuestra región sanitaria, que hacía años que no bajaba un avión, llegamos ahora, el último conteo que tenemos, con 29 vuelos realizados al día de la fecha”, contando desde marzo del 2020 cuando los mismos se retomaron.

El Estado Provincial, a través del ministerio de Salud, cuenta en la actualidad con un sistema para asegurar operativos de donación de órganos y la resolución de situaciones de emergencia traslado en pacientes críticos (tanto adultos como pediátricos y neonatales).

Al respecto, Hernández explicó que intervienen dos áreas: “Una es la Dirección Provincial de Aeronáutica, efectivamente los aviones dependen de ahí y no solo los usamos las regiones sanitarias para trasladar pacientes críticos, que en general son neonatos, pacientes que son bebés prematuros, pacientes politraumatizados, sino que también los utiliza el CUCAIBA”.

Y detalló: “Somos tres las entidades, Dirección Provincial de Hospitales, Direcciones de Regiones Sanitarias y CUCAIBA, que utilizamos con mayor frecuencia, deben ser el 95% de los vuelos para los distintos operativos”.

Hernández hizo hincapié en la descentralización de los pedidos de derivaciones: “Le dimos mucha trascendencia y se le puso mucho en la gestión” y “si bien el ministerio de Salud continúa teniendo un área a nivel central, se le dio preponderancia a las regiones sanitarias y a partir de eso designamos un departamento de derivaciones críticas”.

El director de la Región Sanitaria II explicó que dicha área está conformada por “dos trabajadores médicos que son los dos especialistas en terapia intensiva, es decir, por ejemplo, reciben una llamada de un hospital de baja complejidad, hablan con ese médico, definen el criterio de urgencia, emergencia y gravedad del paciente y cuál es el requerimiento y una vez que tenemos definido eso, se solicita el traslado”.

Y amplió: “ Si es aéreo, se comunica con la dirección de aeronáutica y a su vez con el médico que va a venir a buscarlo que habla con el profesional que está tratando al paciente para conocer la información de primera mano”, ya que “eso define también qué equipo médico va a viajar en el avión”. Y explicó: “Todo eso fue un proceso de trabajo que se fue afinando, que se fue haciendo con una sintonía muy finita para que hoy logremos haber hecho más de 300 vuelos y estamos ahora en 29 en nuestra región sanitaria”.

En esa línea, valoró la continuidad de Nicolás Kreplak a cargo de la cartera de Salud de la Provincia y dijo: “Como director me toca también marcar esto, si no hay una definición de hacerlo en términos económicos y de definición política y ponerlo como una prioridad, no existe, está claro”. Y agregó: “Para nosotros es importante que el Ministro vuelva a ser el Kreplak porque tiene la definición”.

“El Gobernador manifiesta un esfuerzo permanente hacia este tipo de políticas y es una apuesta de seguir sosteniéndolo incluso en un contexto mucho más complejo que estamos atravesando y que entendemos que se viene”, finalizó.

La Región Sanitaria II está conformada por 12 municipios bonaerenses: 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, General Villegas, Carlos Tejedor, Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Daireaux, Salliqueló, Tres Lomas y Pellegrini.