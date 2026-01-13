La estación Colegiales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remplaza a Retiro como cabecera del ramal del ferrocarril Mitre hasta el viernes 28 de febrero inclusive.

La modificación se debe a una serie de obras que se iniciaron el pasado sábado 10 de enero en la red que une Buenos Aires con Rosario.

Tal como había sido anunciado, los trabajos se enmarcan en un plan de mejoras que ya viene generando interrupciones parciales en distintos ramales durante los fines de semana. En este caso, las tareas se concentrarán en el ingreso a la terminal Retiro Mitre.

Desde Trenes Argentinos Operaciones señalaron que “las obras de señalamiento son fundamentales y urgentes para la seguridad operacional del sistema ferroviario” en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), especialmente para los servicios que parten desde Retiro.

Además, el proyecto contempla el remplazo de durmientes y rieles con más de 40 años de antigüedad, cuyo deterioro obliga actualmente a las formaciones a circular a velocidad precautoria. Ante se procedió al cambio de horario de los servicios, incluyendo la demora en la totalidad del trayecto.

Las tareas fueron programadas para el período estival, teniendo en cuenta la menor cantidad de pasajeros que utilizan la línea durante el verano.

Respecto al cambio de horarios, se estipuló:

*Tren 277 (Colegiales – Rosario Norte): Salida 19:47 – Paso por San Pedro 23;46 – Llegada 03:04

*Tren 278 (Rosario Norte – Colegiales): Salida 04:00 – Paso por San Pedro 7:21 – Llegada 11:17