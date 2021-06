El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió al regreso a las aulas en los distritos del interior bonaerense y utilizó una frase icónica de Juan Domingo Perón con algunas variaciones.

“Nosotros decimos ‘de casa a la escuela, de la escuela a casa’”, expresó Trotta a LU6 Radio Atlántica. “Hay que tratar de evitar las reuniones entre los estudiantes, los encuentros sociales, porque es ahí donde sin protocolos se produce mayor posibilidad de contagios y frente a más contagios, mayor nivel circulación del virus y eso puede terminar afectando la presencialidad”, detalló el Ministro de Educación.

El territorio bonaerense sumó 11 municipios más a la presencialidad educativa alcanzando 76 comunas de 135 bajo esta modalidad.

Perón: “De casa al trabajo y del trabajo a casa"

Esa frase fue expresada por el ex presidente Juan Domingo Perón y quedó grabada en la memoria popular. Fue pronunciada en 1945 cuando renuncia al cargo de secretario de Trabajo y Previsión Social en un contexto de enfrentamiento con la oposición política en torno a los derechos laborales. La intención del líder del movimiento peronista fue evitar enfretamientos violentos.

Extracto del discurso de Perón:

“Al dejar el gobierno, pido una vez más a ustedes que se despojen de todo otro sentimiento que no sea el de servir directamente a la clase trabajadora. Desde anoche, con motivo de mi alejamiento de la función pública ha corrido en algunos círculos la versión de que los obreros estaban agitados. Yo les pido que en esta lucha me escuchen. No se vence con violencia; se vence con inteligencia y organización. Por ello les pido también que conserven una calma absoluta y cumplir con lo que es nuestro lema de siempre, del trabajo a casa y de casa al trabajo”.