El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Nicolás Rodríguez Sáa, pidió la renuncia del Canciller por "no respetar" la palabra de Cristina Kirchner. Furioso, el exgobernador bonaerense le escribió por privado y le dijo: "Chanta, versero y berreta". El legislador hizo pública la conversación en Twitter pero poco después del escándalo pidió disculpas. "Me dejé llevar por el enojo", argumentó el parlamentario oriundo de José C. Paz.