El ex senador provincial Marcelo Daletto presentó un nuevo informe fiscal titulado "Transferencias a los Municipios en Crisis", que analiza la evolución de las transferencias automáticas a los 135 municipios bonaerenses durante el ejercicio 2025 y el primer trimestre de 2026.

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"La Provincia de Buenos Aires cerró el ejercicio 2025 con una mejora real del 3,9% en las transferencias automáticas nacionales y con una recaudación propia de ARBA que creció 1,7%. Sin embargo, los 135 municipios bonaerenses vieron caer sus transferencias automáticas un 1,6% en términos reales respecto al año anterior", señaló Daletto.

Y advirtió que "en lo que va de 2026, los datos informados por la Provincia no expresan ningún cambio de tendencia, sino que la crisis se profundiza. Las transferencias nacionales automáticas registran una caída real del 5,1%, la recaudación propia de ARBA se mantiene positiva en un 2,1% real, pero las transferencias a los municipios siguen en caída libre: 3,8% real".

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Sobre el comportamiento de las transferencias nacionales, Daletto explicó que "tuvieron distintos comportamientos en los períodos analizados. Cuando comparamos 2025 versus 2024 muestran una mejora de 3,9% real. Sin embargo, cuando analizamos el primer trimestre de 2026 versus el mismo período de 2025, registran una caída. Estos datos son aún más alarmantes si descontamos las transferencias que no están dentro de la coparticipación nacional, como el Fondo de Financiamiento Educativo y el Fondo de Compensación del Consenso Fiscal, la caída llega al 30,3%".

En relación con la recaudación provincial, destacó que "el esfuerzo de los contribuyentes bonaerenses y el trabajo que viene realizando ARBA, permitió que en los dos períodos analizados la recaudación provincial sea positiva”.

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"Si analizamos los dos primeros años de la gestión del presidente Milei y el segundo mandato del gobernador Kicillof (2023-2025), los municipios acumularon una pérdida real en las transferencias del 3,7%. Esta contracción ya se había iniciado en el período 2023-2024, registrando una caída del 2,2%”, indicó.

Por último, el exlegislador aseguró que “esta situación es la que crea una tormenta perfecta que lleva a los municipios lentamente a la quiebra, que los pone en serias complicaciones para hacer frente a sus obligaciones. Necesitan soluciones concretas”.

"Por eso proponemos crear un Fondo de Compensación Permanente a los Municipios, el cual será equivalente al 16,14% de la totalidad de las transferencias, compensaciones o fondos de origen nacional percibidos por la Provincia que no se encuentren sujetos al régimen general de coparticipación automática. El fondo se distribuirá de manera obligatoria de acuerdo con el coeficiente único de distribución", concluyó Daletto.

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