Mientras en la provincia de Buenos Aires vuelve a tomar fuerza el debate para eliminar el límite a las reelecciones, un intendente bonaerense ya se adelantó al escenario y dejó una definición política clave: buscará un tercer mandato si la ley se modifica.

Ads

La advertencia llegó desde Necochea, donde el intendente Arturo Rojas confirmó públicamente su intención durante el cierre de año de Nueva Necochea, en un acto partidario realizado en el local de avenida 59, ante militantes, vecinos, funcionarios y concejales.

La definición no es aislada. Se da en paralelo a la discusión que atraviesa a la Legislatura bonaerense y que, como informó LANOTICIA1.COM, volverá a instalarse con fuerza en 2026, con la mira puesta en las elecciones de 2027 y en el futuro político de decenas de jefes comunales.

Ads

Puede interesarte

En ese contexto, Rojas —intendente vecinalista de Necochea— defendió su gestión municipal en un año que definió como “muy complicado en lo político y en lo económico”, atravesado por la polarización nacional. “Fue tan fuerte que nos dejó en el medio”, sostuvo, al referirse al impacto sobre los espacios locales.

Uno de los ejes centrales de su discurso estuvo puesto en la situación financiera del municipio. El jefe comunal apuntó al Gobierno nacional por deudas de obras ya ejecutadas con fondos propios. “Hasta hoy no recibimos un solo peso de obras que fueron pagadas con recursos municipales”, afirmó, y recordó que la deuda acumulada en 2023 superaba los 400 millones de pesos, monto que se agravó con la inflación.

Ads

También cuestionó el cierre y desfinanciamiento de organismos nacionales que permitían gestionar obras de agua, cloacas, pluviales y rutas, y sumó la falta del Fondo de Infraestructura Municipal durante 2025, además de la caída de la coparticipación en términos reales.

Pese a ese escenario, Rojas defendió la gestión municipal y destacó inversiones en áreas clave. Remarcó la compra de maquinaria pesada para el ente vial y subrayó avances en salud pública, como la incorporación del tomógrafo en el hospital municipal y la próxima presentación de un arco en C de última generación.

El tramo más confrontativo del discurso estuvo dirigido a la oposición, con críticas directas a concejales de La Libertad Avanza dentro del Honorable Concejo Deliberante de Necochea. Los acusó de “replicar discursos armados para redes sociales” y de aprobar proyectos que, según sostuvo, “ahuyentan a posibles inversores”, en referencia al debate por el Complejo Casino.

Ads

Puede interesarte

En el cierre llegó la definición política que resonó más allá de Necochea y se inscribe de lleno en la discusión bonaerense. Rojas recordó que en 2019 su objetivo era cumplir dos mandatos, pero dejó abierta la puerta a continuar.

“Si la ley se modifica y permite que los intendentes nos volvamos a presentar, voy a ir por el tercer mandato”, afirmó en declaraciones replicadas en el medio local Noticias de Necochea. Y agregó: “No voy a permitir que un grupo de dirigentes improvisados se haga cargo del municipio”.

La frase no pasó desapercibida. En momentos en que intendentes bonaerenses de distintos espacios presionan para reabrir la discusión sobre las reelecciones, el mensaje de Necochea se suma como una señal concreta de cómo algunos jefes comunales ya empiezan a mover fichas pensando en 2027.