El intendente del municipio bonaerense de San Cayetano, Miguel Gargaglione, lanzó críticas al PRO durante una entrevista donde analizó la situación de la coalición Juntos de cara a las elecciones presidenciales de 2023. En ese marco, el jefe comunal afirmó que “en el radicalismo hicimos mucha autocrítica, pero nuestros socios políticos pareciera que no".

No obstante, el alcalde aclaró que “esto no señala que no podamos seguir trabajando juntos". "Los errores que más se cometieron fueron errores políticos que el radicalismo conoce bien. Con el PRO vamos a seguir trabajando juntos pero con el radicalismo presentando otra postura. La política es transformar todo paso a paso, entendiendo que en el medio está la gente".

En diálogo con Radio La Plata (FM 90.9), Gargaglione reconoció que "la experiencia de los intendentes se tiene mucho más en cuenta en el peronismo que en nuestra coalición, y esa es otra cuestión a revisar". "Los jefes comunales nunca fuimos escuchados en la anterior gestión”, reprochó el Intendente del distrito de la Quinta Sección que posee poco más de 8.000 habitantes.

Por último, Gargaglione ponderó la figura del Intendente de San Isidro, Gustavo Posse. En ese contexto, el alcalde boina blanca remarcó que lo que le atrae del hirtórico referente de la UCR en la Zona Norte "es su gestión al frente de un municipio tan grande". "Acompaño el perfil de Posse, veo un tipo con presencia nacional y provincial", remarcó durante la entrevista.

En ese marco, Gargalione ve en Posse un candidato firme de cara a la gobernación en 2023. "Estoy con él y pienso seguir estando por la experiencia que tiene, y por lo que genera la presencia de su figura a nivel provincial y nacional. Las internas pasadas nos hicieron muy bien y, personalmente, creo que ha llegado la hora de endurecer la musculatura dentro de la coalición", cerró.