El intendente de Carmen de Patagones, José Luis Zara, le presentó a Axel Kicillof una iniciativa para reconstruir el camino provincial que va hacia Bahía San Blas. "Le pedimos al Gobernador analizar la posibilidad de asfaltar por lo menos una parte de ese camino", señaló el alcalde.

En declaraciones a FM 97 Une, el jefe comunal de Juntos por el Cambio explicó que "pasamos todo el 2021 con mucha seca. Y en enero tuvimos una importante inundación donde está el camino provincial a Bahía San Blas. Por eso le pedimos Gobernador mejorar ese camino".

Zara señaló que “durante la inundación, el Gobernador se puso a disposición". "La última vez hubo campos, galpones, casas bajo el agua y tuvimos que hacer caminos alternativos para que la gente pudiera salir. Hay que hacer un buen trabajo en la zona para que no nos vuelva a pasar", insistió.

En ese contexto, el alcalde cambiemita recordó que cuando supo de la situación, "Kicillof tomó cartas en el asunto y llamó a sus funcionarios".

"Además, no me puedo quejar, siempre que he ido a hablar con el Gobernador, me ha escuchado y siempre he tenido respuesta", cerró.