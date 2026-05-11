El intendente de San Nicolás de los Arroyos, Santiago Passaglia, se diferenció del pedido para incrementar la asistencia financiera a los municipios que vienen realizando jefes comunales tanto del oficialismo como de la oposición. El mandatario nicoleño sostuvo que “los municipios pueden sostenerse por sí mismos”, marcando una clara distancia con el reclamo generalizado.

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La discusión se da luego de una reunión entre autoridades legislativas de la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense con representantes de 68 intendentes. Allí se acordó avanzar en un proyecto de ley para mejorar el manejo de los fondos transferidos por la Provincia.

Los municipios vienen advirtiendo que atraviesan una situación compleja producto de la caída de la recaudación, el recorte de transferencias nacionales y el aumento de las demandas sociales. En varios distritos ya hablan de dificultades para afrontar futuras negociaciones salariales y hasta de revisar contratos.

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Sin embargo, Passaglia planteó una postura opuesta. “En San Nicolás administramos bien los recursos y por eso continuamos haciendo obra pública para mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos. Y no la vamos a frenar, gobierne quien gobierne el país y la provincia”, afirmó.

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Además, el intendente cuestionó la postura de otros jefes comunales frente al escenario económico actual y aseguró que las gestiones deben estar “orientadas a los resultados y no a la queja permanente”.

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En el discurso del jefe comunal aparecen tres ejes de gestión: equilibrio fiscal, autonomía municipal y continuidad de la obra pública aun en un contexto de ajuste. Sus declaraciones también dejaron una señal política hacia otros intendentes bonaerenses que vienen reclamando mayor asistencia financiera.