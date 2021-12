El virólogo del CONICET, Mario Lozano, señaló que el caso del diputado provincial electo por Juntos, Martiniano Molina, que contrajo coronavirus y no está vacunado "es de una irresponsabilidad total" y agregó que falló en "no cuidar a las demás personas".

El especialista destacó que esa actitud “es de desprecio al otro y quienes comparten la vida con él”. Lozano reiteró que “Molina falló en todo, con tanta exposición y llegada a la gente y en no cuidar a las demás personas porque tampoco utilizó barbijo".

En diálogo con Radio Provincia, precisó que "tenemos que apuntalar los esquemas de vacunación y este discurso como el de Martiano Molina atentan contra eso. Tenemos que pensar que nuestras decisiones repercuten en el resto y afectan a los demás".

Por el Covid, el exintendente de Quilmes no podrá ir a la jura como diputado provincial. La particularidad es que, a sus 49 años, aun no se había vacunado. A raíz de la polémica, dio una extraña justificación. "Elegí no vacunarme pero no soy antivacuna", dijo.