La senadora nacional Patricia Bullrich anunció que votará en contra del retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata, marcando una diferencia con la decisión impulsada por el Gobierno nacional.

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El caso tomó relevancia ya que el Poder Ejecutivo resolvió retirar el pliego de Michelli, quien había atravesado las instancias correspondientes del proceso de selección para ocupar el cargo, por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien en los últimos meses publicó investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción vinculados al oficialismo.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Bullrich informó que habló personalmente con el presidente Javier Milei para comunicarle que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” respecto de la decisión de retirar la postulación de la magistrada.

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La discusión ahora quedará en manos del Senado, donde el oficialismo deberá reunir los apoyos necesarios para avanzar con la decisión impulsada por el Ejecutivo, donde los senadores que en principio firmaron el dictamen para avalar el pliego, ahora deberían cambiar su postura.

Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal.



Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2026

“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, sostuvo la legisladora.

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Pese a su desacuerdo en este punto, Bullrich ratificó su respaldo al Gobierno y al rumbo político de Milei. “Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei”, afirmó.

Además, relativizó el impacto de la diferencia interna y aseguró que una discrepancia puntual no altera su acompañamiento a la gestión. “En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”, expresó.