En una sesión cargada de tensión, el diputado nacional Máximo Kirchner endureció su postura contra el oficialismo durante el debate por la reforma de la Ley de Glaciares y dejó una serie de definiciones con alto voltaje político.

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El legislador enmarcó la iniciativa dentro de un paquete de leyes impulsadas por el Gobierno y fue tajante: “Se vienen votando leyes sin resultados para la mayoría de los argentinos”. En esa línea, cuestionó la promesa de crecimiento económico y empleo: “Una reforma laboral que iba a generar trabajo, pero sube el desempleo y cae el poder adquisitivo”.

Además, rechazó uno de los argumentos centrales del oficialismo. “Es un falso antagonismo infantil creer que quienes se oponen están en contra de la producción”, lanzó, y sostuvo que los números del propio sector minero desmienten esa idea.

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Kirchner también apuntó contra el esquema de beneficios a las empresas y advirtió: “Quieren dar patente de corso desde este Congreso”, en referencia a las condiciones que, según denunció, se le otorgan a las mineras.

En otro tramo, sumó críticas al modelo económico con frases que buscaron impactar: “En el país de Vaca Muerta los argentinos no pueden cargar nafta”, y agregó: “En el país de las vacas, cada vez se come menos carne”. Para el diputado, esas contradicciones reflejan un rumbo que no resuelve los problemas de fondo.

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El legislador también puso el foco en la soberanía y alertó sobre posibles cambios en la legislación sobre tierras. “Esto es el primer pasito de lo que viene después”, sostuvo, y vinculó la reforma con una mayor apertura a la compra de territorios estratégicos por parte de capitales extranjeros.

Sobre el cierre, dejó otra advertencia política y una de las definiciones más duras de su intervención. Cuestionó que no se protejan recursos naturales clave y afirmó que “no cuidamos lo que es una maravilla natural”, en referencia a los glaciares. Además, fue más allá y calificó la iniciativa como parte de una política “entreguista”.

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En ese sentido, cerró con un pronóstico político: “Esos pibes les van a dar una lección histórica”, en alusión a las nuevas generaciones que —según planteó— podrían revertir este tipo de medidas.

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La reforma fue finalmente aprobada por 137 votos contra 113, en una sesión que volvió a mostrar fuertes cruces y dejó expuestas las diferencias sobre el modelo productivo y ambiental en la Argentina.