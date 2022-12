Este lunes desde las 18.00 se llevó a cabo una nueva manifestación pacífica en el Hospital Dr. Raúl F. Larcade de San Miguel. La protesta fue encabezada por los familiares de Santino Godoy Blanco, el nene de 4 años que murió luego de protagonizar una campaña de vacunación nacional.

Bajo la consigna "no permitamos que haya un Santino más", familiares y amigos del pequeño volvieron a denunciar "abandono" por parte del hospital municipal y reclamaron la destitución de la directora médica del nosocomio. Luego, se movilizaron hasta el edificio de la Municipalidad.

Pese a ser una protesta pacífica y que durante los reiterados reclamos que se repitieron a lo largo del último mes no registraron incidentes, unos 60 policías bonaerenses custodiaron el acceso al centro de salud que depende de la Municipalidad quegestiona el Intendente Jaime Méndez.

"Las marchas las organizo yo que soy la mamá, no hay ninguna bandera política detrás. No lo acepté y no lo voy a aceptar. Detrás mío solo hay gente que ama a Santino y pide Justicia. Gente que se solidariza y se suma a este pedido", indicó Agustina Blanco, la mamá del pequeño, a través de sus redes sociales.

Santino vivía en San Miguel y era hincha fanático de Platense. Estaba viviendo una de las semanas más felices de su corta vida luego de haber participado en una publicidad del Ministerio de Salud de la Nación que promovía la actual campaña de vacunación contra el sarampión, rubéola, paperas y polio.

“Mi nene se venía sintiendo, llegaba con fiebre al Larcade pero siempre lo mandaban a la casa. Un día nos dijeron que era gastroenterocolitis, otro día le diagnosticaron laringitis, hasta que finalmente el murió y la autopsia reveló que tenía neumonía bilateral”, señaló Agustina a LaNoticia1.com.

"Durante toda la semana pedimos a los médicos que lo revisen, le hagan un análisis de sangre o lo internen pero nunca nos hicieron caso. Santino falleció y jamás le hicieron una placa. Tuvimos que hacer la denuncia para que le hagan la autopsia, porque tampoco querían hacérsela", recordó.

"Santino estaba súper feliz por haber hecho la publicidad y haber aparecido en la tele. Estaba contento porque con lo que había cobrado se había comprado un montón de cosas que necesitaba para el cole y ropa”, confesó Agustina, quien ahora reclama Justicia por la muerte de su hijo.

Cabe recordar que desde hace tiempo el Hospital Larcade atraviesa una grave crisis institucional. El año pasado, uno de los médicos del lugar había detallado a LaNoticia1.com que la situación en el centro de salud estaba "peor que nunca" debido a la falta de personal e insumos, entre otros problemas.