La provincia de Buenos Aires ya tiene registrados al 75% de la gente con prioridad para vacunarse, aseguró el ministro de Salud Daniel Gollán, y de ese porcentaje se llegará a "los 6 millones que eran los más críticos de los críticos".

Según los últimos datos suministrados al momento por el Ministerio de Salud bonaerense, entre mayores de 60 y de entre 18 y 59 con comorbilidades, había inscriptos un total de 4.724.735 de personas. De ellos faltaban vacunar un total de 536.845.

En tanto que de Personal docente y no docente y de Seguridad sumaban 699.096 personas de las cuales faltaba vacunar 133.936.

Sumadas todas las personas inscriptas priorizadas dan 5,9 millones de los cuales faltaba vacunar poco más de 670 mil. Cabe recordar que en las últimas semas también se suman personas no inscriptas mayores de 60 y ahora de 50 que también se inocularon la primera dosis.

Gollán dijo que a partir de terminar la vacunación en esas franjas, se irá "descendiendo rápidamente las edades". Cabe recordar que ya está habilitada la vacuna libre para los mayores de 50 años y las embarazadas.

Respecto a la variante Delta, el funcionario explicó que si uno toma el ejemplo de Gran Bretaña, "tiene sólo el 60% de su población vacunada pero no porque no tengan vacuna, sino porque el 40% no se quiso vacunar. Y tiene un 40% ya con las dos dosis."

"Allí hace 4 o 5 semanas que le empezó esta variante y si bien le subieron los casos, la mortalidad no subió de manera importante. Eso quiere decir que la gente sigue teniendo protección de las vacunas que tienen que son Astrazeneca y Pfizer, en ese país", se explayó.

Y agregó: "Todas las vacunas vienen demostrando que son eficaces para prevenir la mayor cantidad de los casos graves. No para prevenir enfermarse, sino para que pase de una forma más leve. Así que estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando en esos países en términos de si llegan a aumentar los casos y tener una tercera ola, si eso sucede, cuánto impactaría eso en el sistema de salud".