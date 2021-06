El ministro de Salud bonaerense dijo que "vamos a vacunar a todo el mundo que tiene el componente 1 de Sputnik". Fue durante una recorrida en el hospital de San Pedro. No obstante, aclaró: "Con una dosis quedan bien protegidos. Yo estoy en un estudio clínico (me pincho todos los días) para saber cuánto duran los anticuerpos. Con una segunda dosis, van a durar más tiempo los anticuerpos y los linfocitos T. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos".