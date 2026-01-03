El senador provincial y exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, cuestionó públicamente el mensaje que difundió el gobernador bonaerense Axel Kicillof sobre la situación en Venezuela, y acusó al kirchnerismo de “justificar la dictadura venezolana”.

“El Kirchnerismo siempre justificando la dictadura venezolana”, escribió Valenzuela en su cuenta de X, en respuesta directa al comunicado publicado por el mandatario provincial, donde la Provincia de Buenos Aires condenó el accionar militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

El Kirchnerismo siempre justificando la dictadura venezolana. https://t.co/S6nxQ1rOdT — Diego Valenzuela (@dievalen) January 3, 2026

El texto de Kicillof, difundido también en X, sostuvo que la intervención estadounidense “constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional” y advirtió que este tipo de acciones “altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”. En ese marco, el gobernador bonaerense apeló a doctrinas históricas de la política exterior argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo, y remarcó la defensa de la soberanía, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos.

El cruce se inscribe en un contexto político sensible, atravesado por la detención de Nicolás Maduro y las reacciones que el hecho generó en distintos espacios del arco político argentino, tema que ya había provocado posicionamientos cruzados entre dirigentes nacionales y provinciales.

En el caso de Valenzuela, la crítica se dio en medio de su salida del Municipio de Tres de Febrero y su inminente desembarco en el Gobierno nacional. Tal como informó LANOTICIA1.COM, el senador bonaerense pidió licencia en la Legislatura y asumiría en los próximos días un cargo en el área de Migraciones, dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco del relanzamiento del organismo con un perfil más operativo y de control fronterizo.

