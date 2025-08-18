Diego Valenzuela desembarcó en Las Heras junto al postulante a concejal Sebastián Bissoni, y luego viajó a Navarro para reunirse con Leonardo Benítez, cabeza de la lista local. La agenda incluyó visitas a empresas, comercios y encuentros con vecinos.

En Las Heras recorrió Agroindustrias Kongo y pasó por el centro comercial para dialogar con vecinos y comerciantes.

“Hay que entender que los impuestos absurdos no los abona el comercio o el industrial, los paga la gente”, dijo el candidato libertario al Senado provincial.

Más tarde, en Navarro, el Intendente de Tres de Febrero habló con la prensa , y después visitó la Papelera Yaregui y la fábrica de filtros Progeu. “Vamos a pintar la Provincia de violeta con las ideas de la libertad y el trabajo”, manifestó Valenzuela.

La jornada finalizó en el tradicional restaurante Don Fierro, donde compartió un almuerzo con los candidatos y referentes locales.

