El jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, es otro de los intendentes opositores que rechazó el pago de la suma fija de 60 mil pesos dispuesta por el ministro de economía Sergio Massa.

“Lo que ha hecho Massa es adelantar la paritaria y tratar de adjudicarse el hecho político él. No es una ventaja real los $60.000, porque no son adicionales a la paritaria, es a cuenta de. Cada Municipio tiene su sendero paritario. Estamos ordenados, haciendo un esfuerzo muy grande para que nuestros trabajadores no pierdan poder adquisitivo. No necesitamos que un Ministerio de Economía nos diga lo que tenemos que hacer”, expresó Valenzuela a Primer Plano.

El dirigente de Juntos dijo que “si la provincia quiere que acompañemos debería financiar los fondos que estamos necesitando para poder hacerlo”.