El diputado nacional y precandidato a gobernador, José Luis Espert (Avanza Libertad), pidió "basta de mafias" en la provincia de Buenos Aires y plantó "un achicamiento del estado y para bajar impuestos" en el marco de su recorrida preelectoral por distritos bonaerenses.

"Soy un bonaerense nacido en Pergamino, vivo en Béccar (San Isidro) y soy liberal, esto no se vio nunca en la provincia de Buenos Aires", dijo en rueda de prensa en el partido de San Pedro. "Presentamos un programa de transformaciones para que la provincia vuelva a ser vivible para los bonaerenses de bien", dijo y aseguró que tiene "un plan de lucha frontal contra la mafia de Baradel, de los puertos, de los herederos del Pata Medina, de Suteba, de Atilra, contra todas las mafias, ¡basta de mafias gobernando la provincia!".

Sostuvo que es necesaria "una profunda reducción, achicamiento del Estado para poder bajar impuestos a los bonaerenses, que no dan más de pagar impuestos". En ese marco, planteó que los municipios crecerán y tendrán recursos con su propuesta de eliminación de tasas y que los Estados locales pasen a cobrar el inmobiliario rural y urbano.

El economista y productor rural estuvo acompañado por referentes locales de Acuerdo Liberal como Martín Rivas, Andrés Ferrari, Catriel Liljesthrom y Mauro Troilo, se reunió con empresarios, pasó por Bomberos y terminó con productores en la Sociedad Rural.

"Es muy importante que le demos apoyo a nuestra querida Policía Bonaerense, con la Bonaerense vamos a luchar contra esas mafias. No me vengan con que la Bonaerense... habrá algunos efectivos, algunas manzanas podridas, pero la Bonaerense va a estar del lado de los ciudadanos en la lucha contra las mafias", sentenció.

Más definiciones

Reforma impositiva

"Vamos a eliminar todas las tasas provinciales, las municipales, el complementario del inmobiliario rural y residencial urbano, y la provincia se va a financiar porque va a recaudar en cada municipio el inmobiliario residencial y rural. La provincia va a dejar de recaudar los impuestos al patrimonio, lo van a recaudar los municipios porque la provincia va a ir a un sistema de autonomía municipal con municipios grandes, fuertes, poderosos, donde el intendente deje de ser un muñeco bobo del gobernador y pase a ser un auténtico jefe comunal".

"Me dicen que San Pedro es un Municipio que tiene deuda. Si tiene deudas es porque tuvo déficit, y no puede ser que un municipio rico como San Pedro tenga déficit. Cuando este municipio recaude su propio inmobiliaria, el que recauda la provincia, le va a sobrar plata hasta por las ojeras. El intendente de turno no va a poder decir no puedo hacer esta obra, le va a sobrar tanta plata que los vecinos de San Pedro le van a poder pedir que baje los impuestos y elimine las tasas, cada municipio se va a financiar con esos dos impuestos, el inmboliario rural y residencial".

"Los jubilados cobran miseria porque los salarios que determinan las jubilaciones son miserables, lo que hay que lograr es que Argentina sea más productiva para que los salarios reales sean altos. Proponemos que deje de haber coparticipación nacional, que los bonaerenses reciban lo que les corresponde de sus impuestos nacionales, cuando la economía se abra al comercio y se haga una reforma laboral, hasta tanto no se puede caer en la demagogia, porque no hay solución mágica a un deterioro que lleva casi 100 años".

Primera experiencia laboral

"Tenemos pensado un programa para jóvenes, para que los chicos hagan obligatoriamente pasantías dentro de las empresas para cuando salgan de la secundaria puedan decir que tienen experiencia".

"Vamos a diseñar un programa de primer empleo, donde las empresas que contraten jóvenes no paguen durante cuatro años los aportes y contribuciones patronales".

"También vamos a implementar un programa de aporte para quienes estudian en la Universidad, jóvenes del interior que van a Buenos Aires o a Rosario y lo hacen con muy pocos recursos".

"Noté mucho escepticismo, muchas dudas. Les quiero decir a todos los que nos escuchan, especialmente a los jóvenes, que lo que pretendemos hacer es para ustedes, quédense en el país, queremos darles una esperanza a los jóvenes".

Planes sociales

"En los planes sociales no puede haber demagogia, todos queremos cambiar los planes por empleo. ¿Quién quiere vivir de un plan social? La gente quiere sentirse digna, pero para eso hay que formarla, calificarla, hay mucha gente que hace años que no hace nada. El Estado va a gastar en esa capacitación y le vamos a dar un beneficio a las empresas que contraten personas que tengan planes sociales para que no paguen aportes y contribuciones durante diez años.

Kicillof

"Es un inútil bueno, por eso tiene una aceptación bastante importante, pero es un inútil. Nosotros estamos proponiendo una gran reforma para que la provincia de Buenos Aires sea para los bonaerenses y no con payasos como Kicillof o María Eugenia Vidal en su momento, dos porteños implantados desde la Nación".

Inseguridad

"Hay que respetar la Constitución, que dice que el Estado argentino se creó, entre muchas otras cosas, para consolidar la paz interior, que se hace con el Estado haciendo ejercicio de la fuerza cuando hay que poner orden, por lo tanto, para respetar el mandato constitucional, con el delincuente, es fácil: cárcel o bala".

"La maldita doctrina Zaffaroni, que es abolicionista, que ha enseñado que cuando un policía usa un arma es un criminal. Hemos llegado a la ridiculez de que el policía tiene que esperara a ser asesinado para usar el arma en defensa propia o de los inocentes. Lo que hay que cambiar es la cabeza, no las leyes".

Sindicalismo

"Es una vergüenza la miseria que cobran los docentes, los policías y los médicos y enfermeros en la provincia de Buenos Aires. En el caso de IOMA, está quebrada, desquiciada por el maldito de Baradel, que tiene parte del directorio manejado por él. Hay que sacar al sindicalismo de todos los lugares, salvo de la defensa de los derechos del trabajador, que se dediquen a eso. Zapatero a tus zapatos, Baradel; vos deberías estar preso".