La diputada provincial de Juntos, Vanesa Zuccari, llevó a cabo un balance del discurso brindado este miércoles por el gobernador Axel Kicillof al inaugurar el 150° periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense. "Los discursos inaugurales se han convertido en un raconto de irrealidades que funcionarios le cuentan al oído al gobernador de turno. Con esto quiero decir que la realidad del gobernador es muy diferente de la que, a diario, vivimos el resto de los de los bonaerenses", explicó la legisladora a LaNoticia1.com.

En diálogo con este portal, Zuccari señaló que se trató un "discurso vacío". "Me quedé esperando propuestas para el sector agroindustrial, propuestas en educación relacionadas con cómo vamos a ir a buscar y reinsertar a los chicos que abandonaron la escuela, y cómo a los que siguen viniendo, los vamos a incentivar para que puedan recuperar contenido y aprender los saberes mínimos que la currícula exige", comentó la oriunda de Lincoln.

Según la dirigente de la UCR, "el discurso intentó generar una brecha entre las familias y los docentes". "En ningún momento se puso en tela de juicio el trabajo que hicieron los docentes en materia educativa. Soltados de la mano por el gobierno bonaerense en plena pandemia, sostuvieron a los chicos con sus herramientas, con su WhatsApp y su internet, porque realmente si ellos no lo hubieran hecho, la cuenta de los caídos del sistema sería aún mayor", aclaró la exconcejal de Lincoln.

"Reconozco que le dio valor a la obra pública, argumentando que la misma era generadora de empleo. En eso, siento que han tenido un avance, porque durante muchos años fueron los que instalaron que con el asfalto no se comía. Sin embargo, dentro de las obras que enumeró como políticas públicas muy importantes, están mencionadas las obras que inició y dejó en estado de avance María Eugenia Vidal, como fueron por ejemplo las obras que se hicieron en el Río Luján y en el Río Salado, que involucran a más de 86 partidos del centro, este y noroeste de la provincia de Buenos Aires. Se le puede leer que le han dado un valor a la bandera que en 2015 se plantó desde nuestro gobierno", agregó la diputada.

"En síntesis, me quedo con sabor a poco. Hubiese esperado más. El gobierno de Kicillof va a ser recordado como uno de los peores gobiernos de la historia de la provincia de Buenos Aires. No tengo dudas de eso", disparó Zuccari. Y concluyó: "A 180 días de haber asumido, dije que eran un grupo de trasnochados que llegaron a gobernar la provincia de Buenos Aires sin tener idea de qué se trata la provincia, y ayer en varias partes del discurso siguió mostrando el desconocimiento que tiene de la misma. Fue una verdadera pena, vino a lanzar al recinto su reelección pero lamento decirle que los bonaerenses no van a votarlo porque, sin lugar dudas, es el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires".