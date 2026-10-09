El gobernador Axel Kicillof reaccionó durante una recorrida por Carlos Casares ante los reclamos de dirigentes de La Libertad Avanza y por una denuncia penal contra ABSA y funcionarios bonaerenses por las deficiencias en el suministro de agua.

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"Vayan a pedirle a Milei": Kicillof cruzó los reclamos de concejales de La Libertad Avanza en Carlos Casares. “Esta gente no tiene cara”, disparó https://t.co/zD8NlIX2SU — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 9, 2026

“Ponele los videítos de Milei diciendo ‘cero obra pública’ y que vayan a pedirle al Presidente lo que le robó a la Provincia”, lanzó Kicillof, que acusó a los dirigentes de hacer “carancheo”.

El reclamo se da en medio de una crisis que incluyó baja presión y cortes de agua, con operativos de emergencia para abastecer a vecinos e instituciones. La Provincia anunció durante la jornada la construcción del acueducto French-Carlos Casares, una obra de 30 kilómetros financiada por el BID, con una inversión de $23.950 millones.

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“Esta gente no tiene cara”, disparó Kicillof al ser consultado sobre los cuestionamientos, y retó a los medios a repasar los discursos del presidente. Asimismo, el gobernador instó a los periodistas a confrontar los hechos con los referentes opositores y sobre el liderazgo político en su espacio.

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