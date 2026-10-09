"Vayan a pedirle a Milei": Kicillof cruzó el reclamo de los concejales de La Libertad Avanza y los acusó de oportunismo
Ocurrió durante una visita a Carlos Casares. Durante un intercambio con la prensa, el mandatario calificó de "carancheo" las demandas de sectores opositores.
El gobernador Axel Kicillof reaccionó durante una recorrida por Carlos Casares ante los reclamos de dirigentes de La Libertad Avanza y por una denuncia penal contra ABSA y funcionarios bonaerenses por las deficiencias en el suministro de agua.
“Ponele los videítos de Milei diciendo ‘cero obra pública’ y que vayan a pedirle al Presidente lo que le robó a la Provincia”, lanzó Kicillof, que acusó a los dirigentes de hacer “carancheo”.
El reclamo se da en medio de una crisis que incluyó baja presión y cortes de agua, con operativos de emergencia para abastecer a vecinos e instituciones. La Provincia anunció durante la jornada la construcción del acueducto French-Carlos Casares, una obra de 30 kilómetros financiada por el BID, con una inversión de $23.950 millones.
“Esta gente no tiene cara”, disparó Kicillof al ser consultado sobre los cuestionamientos, y retó a los medios a repasar los discursos del presidente. Asimismo, el gobernador instó a los periodistas a confrontar los hechos con los referentes opositores y sobre el liderazgo político en su espacio.
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