Verón rompió el silencio y cruzó fuerte a Tapia y Toviggino: "Quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas”
El presidente de Estudiantes de La Plata cuestionó el manejo de la AFA. Dijo que la suspensión fue “una práctica disciplinadora”. Aseguró que no descarta que busquen perjudicar al Pincha en 2026: “No veo descabellado que quieran mandarnos al descenso”.
El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, cargó contra la conducción de la AFA y advirtió que el club atraviesa “un momento límite”. Tras la dura sanción que recibió, aseguró que la medida fue “una ridiculez” y que la van a apelar porque “es muy injusta”. También dejó una frase que encendió alarmas en el fútbol argentino: “No veo descabellado que quieran mandarnos al descenso”.
En medio de un clima tenso con el presidente Claudio Tapia y el secretario ejecutivo Pablo Toviggino, la Bruja planteó que ambos dirigentes “quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas” y sostuvo que el sistema actual funciona “como una casta que administra beneficios a dedo”.
En diálogo con dirario Clarín, Verón afirmó que la suspensión fue un intento de disciplinarlo: “Cuando alguien dice algo que no gusta, lo mandan a callar”. Dijo que no tiene miedo por él, pero sí por el club: “Toviggino fue amenazante con Estudiantes. ¿Qué 2026 nos espera?”.
El presidente del Pincha defendió la postura del equipo en el polémico pasillo armado tras la consagración de Rosario Central: “Nos obligaron a hacerlo. Podría haber sido otro equipo, pero había que marcar una postura porque transformaron algo simbólico en un título a dedo”.
Sobre el funcionamiento de la AFA, Verón remarcó que se cambian reglas “sobre la marcha”, recordó que se sumaron clubes en lugar de reducirlos y cuestionó la falta de profesionalización: “Me gustaría ver otro fútbol, con estadios mejores, tecnología y una gestión más seria”.
En relación al ingreso de capital privado en los clubes, sostuvo que es necesario abrir esa discusión para crecer: “Los clubes sociales necesitan inversión. No hace falta ser SAD, pero sí tener reglas claras”. Y apuntó otra vez hacia Tapia y Toviggino: “Se resisten porque necesitan mantener el status quo”.
Finalmente, Verón aclaró que no tiene interés en presidir la AFA y aseguró que su única motivación es Estudiantes: “El sentido de la política para mí es el club. Lucho por que las cosas se hagan bien”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión