El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, cargó contra la conducción de la AFA y advirtió que el club atraviesa “un momento límite”. Tras la dura sanción que recibió, aseguró que la medida fue “una ridiculez” y que la van a apelar porque “es muy injusta”. También dejó una frase que encendió alarmas en el fútbol argentino: “No veo descabellado que quieran mandarnos al descenso”.

En medio de un clima tenso con el presidente Claudio Tapia y el secretario ejecutivo Pablo Toviggino, la Bruja planteó que ambos dirigentes “quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas” y sostuvo que el sistema actual funciona “como una casta que administra beneficios a dedo”.

En diálogo con dirario Clarín, Verón afirmó que la suspensión fue un intento de disciplinarlo: “Cuando alguien dice algo que no gusta, lo mandan a callar”. Dijo que no tiene miedo por él, pero sí por el club: “Toviggino fue amenazante con Estudiantes. ¿Qué 2026 nos espera?”.

El presidente del Pincha defendió la postura del equipo en el polémico pasillo armado tras la consagración de Rosario Central: “Nos obligaron a hacerlo. Podría haber sido otro equipo, pero había que marcar una postura porque transformaron algo simbólico en un título a dedo”.

Sobre el funcionamiento de la AFA, Verón remarcó que se cambian reglas “sobre la marcha”, recordó que se sumaron clubes en lugar de reducirlos y cuestionó la falta de profesionalización: “Me gustaría ver otro fútbol, con estadios mejores, tecnología y una gestión más seria”.

En relación al ingreso de capital privado en los clubes, sostuvo que es necesario abrir esa discusión para crecer: “Los clubes sociales necesitan inversión. No hace falta ser SAD, pero sí tener reglas claras”. Y apuntó otra vez hacia Tapia y Toviggino: “Se resisten porque necesitan mantener el status quo”.

Finalmente, Verón aclaró que no tiene interés en presidir la AFA y aseguró que su única motivación es Estudiantes: “El sentido de la política para mí es el club. Lucho por que las cosas se hagan bien”.