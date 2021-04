El Intendente local Jorge Macri y el Secretario de Salud, Andres Scarsi visitaron el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde dialogaron también con el personal de seguridad y SAME sobre las tareas que se están realizando de forma conjunta para una mejor atención al vecino. En el COM funciona el Centro de despacho unificado donde se coordinan las acciones entre Seguridad, Tránsito, Defensa Civil y se atienden las llamadas de las líneas 107 SAME y 109 Salud.