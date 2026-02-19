Tras el urgente pedido realizado por la familia de Alberto Samid para que regrese al país desde Uruguay para atenderse con sus médicos de cabecera, el empresario de la carne publicó un video en su cuenta de X para agradecerle a todos los que expresaron su solidaridad tras sus complicaciones de salud.

También le agradeció al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, por las gestiones realizadas con su prepaga para regresarlo a suelo argentino.

A través de su cuenta de X, el Rey de la Carne sentenció: “Si me quedaba en Uruguay, hoy estaría en un cajón. A mis compatriotas les digo, si alguna vez tienen algún problema en Uruguay, rajen para Buenos Aires. No se queden ni un minuto porque ahí van a tener problemas. No tienen medicamentos ni máquinas modernas, los médicos son inexpertos”.

“Estoy vivo. Este video es para agradecerle a todos los que rezaron por mi y a todos aquellos que me ayudaron para que hoy pueda estar vivo. Le quiero agradecer muy especialmente a la provincia de Buenos Aires, al ministro de Salud Nicolás Kreplak y al mejor clínica que tenemos en el país, que es la Trinidad”, argumentó el Rey de la Carne en sus redes sociales.

