El jefe de Gabinete bonaerense firmó en vivo una denuncia contra un vecino de San Isidro y anunció que será demandado por el gobierno de Kicillof . Fue por regresar del exterior y no cumplir con el aislamiento obligatorio para quienes retornan de sus viajes. "Llamamos al hotel, no lo encontramos. Fuimos al hotel, no estaba. Fuimos a su domicilio, pero tampoco estaba ahí. O sea, doblemente irresponsable", dijo.