El saludo de Franco Colapinto a los Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles no solo se volvió viral en redes sociales, sino que generó una respuesta que terminó de cerrar una historia cargada de emoción y sentido bonaerense.

Luego de que el piloto argentino de Fórmula 1 agradeciera públicamente el trabajo realizado durante un año intenso, marcado por incendios y emergencias, desde el cuartel local no tardaron en devolverle el gesto con un mensaje contundente.

“Gracias Franco, sos un grande por donde se te mire”, expresaron los bomberos a través de su cuenta oficial de Facebook. En el texto destacaron su humildad, perseverancia y liderazgo, y remarcaron el impacto que genera su figura dentro y fuera de las pistas.

“Hace más de un año volviste a unir a un país frente a una pantalla de TV siguiendo las carreras de F1, sin importar el horario”, señalaron, y aseguraron que en 2026 volverán a acompañarlo carrera tras carrera, “haciendo fuerzas para que tengas el año competitivo que te merecés”.

El mensaje de los bomberos cerró con una definición que sintetiza el sentimiento que despertó el piloto en el interior bonaerense: “Gracias por dejar bien alto a la República Argentina y por ser un ejemplo para chicos y grandes”.

El ida y vuelta se dio luego de que Colapinto enviara un saludo especial difundido por el medio local Infociudad, donde agradeció el esfuerzo del cuartel y deseó “un año tranquilo”, en un contexto donde los incendios forestales suelen poner al límite a los cuerpos voluntarios de la provincia de Buenos Aires.

El gesto se produjo durante las vacaciones del piloto en territorio bonaerense. Tal como contó LANOTICIA1.COM, este sábado Colapinto pasó por un supermercado de San Andrés de Giles y revolucionó el lugar con fotos y charlas espontáneas con vecinos.

Nacido en Pilar, otro distrito del norte de la Provincia, Colapinto volvió a mostrar su vínculo con el interior bonaerense, lejos del ruido de la alta competencia y cerca de la gente que lo sigue desde siempre.

Un saludo, una respuesta y una postal que volvió a unir a la provincia de Buenos Aires alrededor de una figura que, dentro y fuera del auto, sigue marcando huella.