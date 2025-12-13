Antes de finalizar la sesión preparatoria de este miércoles —en la que asumieron los concejales electos en septiembre de 2025—, el nuevo presidente del Concejo Deliberante, Horacio Pascual, compartió un mensaje dirigido a las autoridades municipales, a los legisladores y a la comunidad.

Ads

Pascual estará acompañado por dos vicepresidentas Cecilia Capponi (1°, Villegas en Movimiento, espacio del intendente Gilberto Alegre) y Sofía Mackay (2°, UxP, sector Derecho al futuro).

En el inicio de sus palabras, Pascual agradeció a quienes integraron el Cuerpo durante los últimos dos años y dio la bienvenida a los concejales que comienzan su mandato. “Quiero agradecer a todos los concejales con los que compartimos los últimos dos años por la labor realizada. A los que están ingresando, darles la bienvenida”, expresó.

Ads

Según publicó Diario Actualidad, el flamante titular del Concejo también remarcó la responsabilidad que implica ejercer la función legislativa. “Esta es una tarea que parece fácil pero no es fácil. Hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho, hay que consensuar mucho”, señaló. En ese sentido, asumió un compromiso personal para esta nueva etapa: “Voy a utilizar todo mi conocimiento y mi experiencia para buscar los consensos básicos que hacen falta para dictar las mejores ordenanzas, las mejores resoluciones y las mejores comunicaciones”.

Puede interesarte

Pascual subrayó que el análisis de cada proyecto debe estar guiado por el impacto para la comunidad y no por su procedencia partidaria. “Cada vez que entra un proyecto aquí no tenemos que ver de dónde viene, tenemos que pensar si ese proyecto es bueno o es malo… pensar en General Villegas, en la ciudad cabecera, en los pueblos, en el desarrollo armónico, en cada habitante antes de votar de dónde vino el proyecto”, afirmó.

Ads

El nuevo presidente del Concejo también se puso a disposición de los bloques y de cada concejal para acompañar el trabajo legislativo. “Van a tener acá a alguien que, dentro de mi experiencia, le pueden consultar, charlar y voy a tratar de orientarlo. Yo también voy a aprender juntamente con ustedes”, dijo, remarcando el carácter colectivo de la tarea y “la gran responsabilidad” que implica.

Para cerrar, Pascual reiteró el objetivo central que, según sostuvo, debe guiar al cuerpo deliberativo en los próximos años: “Dictar las mejores normas para General Villegas. Y siempre pensando en el bien de la comunidad más allá de todo”.

Puede interesarte