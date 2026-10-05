El siniestro vial se produjo cerca de las 10:00 de este lunes, cuando dos vehículos colisionaron de frente en un sector de la Ruta Provincial 65, específicamente a la altura del kilómetro 318,5, en jurisdicción de Pirovano, partido de Bolívar.

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Según la información brindada por el medio La Mañana de Bolívar, el impacto involucró a un automóvil Renault Logan y un Toyota Corolla. La mecánica del accidente derivó en un desenlace fatal para todos los ocupantes de los rodados.

En el Logan viajaban dos hombres, quienes perdieron la vida en el lugar del hecho. Por su parte, en el Corolla se trasladaban un hombre y una mujer, quienes también fallecieron como consecuencia de la violenta colisión. Tras el choque, uno de los vehículos terminó volcando sobre la calzada, lo que agravó las consecuencias del siniestro.

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El lugar del hecho, ubicado en cercanías a la bajada del camino de tierra hacia Henderson, fue escenario de un amplio despliegue de los servicios de emergencia. Las autoridades competentes iniciaron las tareas de rigor para determinar las causas exactas que provocaron la pérdida de control de los rodados y el posterior impacto frontal.

La magnitud del choque obligó a las fuerzas de seguridad a trabajar durante varias horas en la zona para realizar las pericias correspondientes y retirar los vehículos siniestrados.

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A raíz de este suceso, se abrió una causa penal que fue caratulada preventivamente como homicidio culposo. Hasta el momento, no se han brindado detalles adicionales sobre las identidades de las víctimas.