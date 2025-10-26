Votó Manuela Castañeira en Avellaneda: "Esperamos alta participación donde se exprese gran bronca"
La candidata del Nuevo MAS votó en Sarandí y pidió que la ciudadanía participe masivamente para manifestar su descontento con el Gobierno.
Manuela Castañeira, candidata a diputada nacional por el Nuevo MAS en la provincia de Buenos Aires, emitió su voto este domingo en Sarandí.
La referente de izquierda se mostró optimista sobre la jornada electoral y sostuvo: “Esperamos una jornada con alta participación donde se exprese una gran bronca contra el Gobierno”. Las declaraciones fueron publicadas en sus redes sociales tras sufragar.
Castañeira destacó la importancia de que los ciudadanos concurran a las urnas y hagan oír su voz en un contexto complejo, tal como ella expresó anteriormente.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión